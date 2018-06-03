زفيريف يتطلع لدور الثمانية في بطولة رولان جاروس

يتطلع ألكسندر زفيريف، لبلوغ دور الثمانية، لأول مرة في البطولات الأربع الكبرى، عندما يواجه الروسي كارين ختشانوف، صاحب الضربات القوية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، الأحد.





ويدخل اللاعب الألماني، المواجهة بعد مباراتين مرهقتين من 5 مجموعات، لكنه ما زال يركز على إنهاء عمله.





وقال زفيريف "أحاول الفوز بالمباراة. لو تطلب الأمر، 3 مجموعات فهذا رائع. لو تطلب الأمر 5 مجموعات، فهذا جيد أيضا".





وتابع "الأمر يتعلق بكيفية العثور على طريقة للتأهل. حتى لو لم تقدم أفضل ما لديك، فما زال الأمر يتعلق بكيفية تحقيق الفوز والعثور على الحلول المناسبة في الوقت المناسب".





ويلعب ختشانوف، المصنف الـ 38 عالميا، والذي خسر مجموعة واحدة في البطولة حتى الآن، للمرة الثانية على التوالي، في دور الـ 16، على ملاعب رولان جاروس.





وأظهر نوفاك ديوكوفيتش، البطل السابق، لمحات من استعادة مستواه في باريس، ويأمل في مواصلة تطوره، عندما يواجه الإسباني المخضرم، فيرناندو فرداسكو.





وفي منافسات السيدات، خسرت كارولين فوزنياكي، 11 شوطا فقط في طريقها إلى الدور الرابع، لكنها تتوقع اختبارا صعبا أمام الروسية داريا كاساتكينا.





وتلعب الأمريكية سلون ستيفنز، بطلة أمريكا المفتوحة، ضد الاستونية آنيت كونتافيت.



