"الفجر" تعبر إلى ربع نهائي دورة "رابطة النقاد الرياضيين"





اختتمت مساء السبت منافسات الدور الأول من الدورة الرمضانية لرابطة النقاد الرياضيين، بملاعب ستاد القاهرة الدولي.





وشهدت منافسات اليوم 3 مباريات انتهت أولها بتغلب الفجر على الأصدقاء في المجموعة الأولى بهدف وحيد لأسامة عواد هداف البطولة، ليتصدر الفجر المجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط، ويتأهل إلى دور الثمانية بصحبة الأهرام المسائي صاحب المركز الثاني.





وفي المجموعة الثانية تعادل المصري اليوم مع نجيب المستكاوي سلبيًا بعد مباراة قوية ومتكافئة بين الفريقين، الذين تأهلا كأول وثاني المجموعة بفارق الأهداف.





وفي المجموعة الرابعة تغلب اليوم السابع على البوابة نيوز "أحمد عبدالحليم"، بسداسية نظيفة سجلها محمد مراد، وأحمد عصام، ومحمد عراقي، بواقع هدفين لكل لاعب، ليتأهل اليوم السابع، والدستور كأول وثاني المجموعة.





كان فريقا علاء إسماعيل، والشروق قد تأهلا عن المجموعة الثالثة، كأول وثاني على الترتيب.





ويشهد دور الثمانية، غدًا الإثنين مواجهات قوية، حيث يلتقي الفجر مع نجيب المستكاوي، والمصري اليوم مع الأهرام المسائي، وعلاء إسماعيل مع الدستور، واليوم السابع مع الشروق.



