ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

هشام عباس وأيمن بهجت قمر وخالد تاج الدين ضيوف سميرة سعيد على السحور (صورة)

الأحد 03/يونيو/2018 - 07:15 ص
هشام عباس وأيمن بهجت قمر وخالد تاج الدين ضيوف سميرة سعيد على السحور (صورة)
طباعة
شيماء عطية
 

استضافت المطربة المغربية سميرة سعيد، المطرب هشام عباس والشاعرين أيمن بهجت قمر وخالد تاج الدين، في حفل سحور أقامته بمنزلها.

ونشر "خالد تاج الدين" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" صورة من الحفل معلقًا عليها: "أحلى سحور عند حبيبتي سميرة سعيد بحضور حبايبي هشام عباس وأيمن بهجت قمر".
هشام عباس وأيمن بهجت قمر وخالد تاج الدين ضيوف سميرة سعيد على السحور (صورة)
المزيد عن: هشام عباس نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن سينما سميرة سعيد دراما خالد تاج الدين حفل السحور بث مباشر ايمين بهجت قمر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
1
x
02:00
0
إسكوتلندا - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
16:00
-
كرواتيا - أساسي
بيرو - أساسي
-
x
20:00
-
السعودية - أساسي
أسبانيا - أساسي
-
x
21:00
-
سويسرا - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/3/2018 7:30:10 AM