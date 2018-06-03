هشام عباس وأيمن بهجت قمر وخالد تاج الدين ضيوف سميرة سعيد على السحور (صورة)

استضافت المطربة المغربية سميرة سعيد، المطرب هشام عباس والشاعرين أيمن بهجت قمر وخالد تاج الدين، في حفل سحور أقامته بمنزلها.





ونشر "خالد تاج الدين" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" صورة من الحفل معلقًا عليها: "أحلى سحور عند حبيبتي سميرة سعيد بحضور حبايبي هشام عباس وأيمن بهجت قمر".