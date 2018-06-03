مباراة اسبانيا وسويسرا بث مباشر الان بدون توقف لجميع السرعات

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معلومات عن مباراة اسبانيا وسويسرا بدون تقطيع اليوم سويسرا Vs اسبانيا، البطولة : مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : القناة أبو ظبي الرياضية 1، الملعب لا سيراميكا ، المعلقين: محمد الشامسي.

موعد مشاهدة مباراة اسبانيا وسويسرا اليوم في تمام الـ 21:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 22:00 مساءاً بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة اسبانيا وسويسرا بث مباشر اليوم 3-6-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018.