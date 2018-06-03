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مباراة اسبانيا وسويسرا بث مباشر الان بدون توقف لجميع السرعات

الأحد 03/يونيو/2018 - 06:55 ص
مباراة اسبانيا وسويسرا بث مباشر الان بدون توقف لجميع السرعات
اسبانيا وسويسرا
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الفجر الرياضي
 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مباراة اسبانيا وسويسرا بث مباشر الان بدون توقف لجميع السرعات، رابط مباراة اسبانيا وسويسرا في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018، مشاهدة مباراة اسبانيا وسويسرا بث مباشر اليوم الأحد 3-6-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018، مشاهدة مباراة اسبانيا وسويسرا.

 

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معلومات عن مباراة اسبانيا وسويسرا بدون تقطيع اليوم سويسرا Vs اسبانيا، البطولة : مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : القناة أبو ظبي الرياضية 1، الملعب لا سيراميكا ، المعلقين: محمد الشامسي.

 

موعد مشاهدة مباراة اسبانيا وسويسرا اليوم في تمام الـ 21:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 22:00 مساءاً بتوقيت مصر .

 

كورة لايف مشاهدة مباراة اسبانيا وسويسرا بث مباشر اليوم 3-6-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018.

 

شاهد البث المباشر مباراة اسبانيا وسويسرا يوتيوب من هنا..

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