بعد مقتل "مهجة".. "حربي" ثاني أكثر شخص مكروه في مصر بعد راموس

أثار مقتل شخصية "مهجة" والتي تؤدي دورها الفنانة الأردنية صبا مبارك، ضمن أحداث مسلسل "طايع"، ردود فعل غاضبة من جمهور المسلسل والذي اعتبر أن قاتلها وهو الريس حربي، الذي يلعب دوره الفنان عمرو عبد الجليل، هو ثاني أكتر شخص مكروه فى مصر بعد لاعب ريال مدريد سيرجيو راموس والذي تسبب في إصابة لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح في نهائي أبطال أوروبا.





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مسلسل "طايع" تأليف الأخوة محمد وشيرين وخالد دياب، وإخراج عمرو سلامة، ويشارك فى بطولته إلى جانب عمرو يوسف، عمرو عبد الجليل وصبا مبارك وسيد رجب وسهير المرشدي ومحمد علي وهند عبد الحليم ومها نصار، ومحمود البزاوي.







