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كورة لايف البرازيل وكرواتيا.. نقل مباشر بدون تقطيع|جوال|يوتيوب|أكثر من جودة

الأحد 03/يونيو/2018 - 06:32 ص
كورة لايف البرازيل وكرواتيا.. نقل مباشر بدون تقطيع|جوال|يوتيوب|أكثر من جودة
البرازيل وكرواتيا
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الفجر الرياضي
 

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معلومات عن مباراة البرازيل وكرواتيا بدون تقطيع اليوم كرواتيا Vs البرازيل، البطولة : مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : القناة بي إن سبورت اتش دي 1، الملعب ملعب أنفيلد ، المعلقين: علي محمد علي.

 

موعد مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا اليوم في تمام الـ 17:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 16:00 مساءاً بتوقيت مصر .

 

كورة لايف مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا بث مباشر اليوم 3-6-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018.

 

شاهد البث المباشر مباراة البرازيل وكرواتيا يوتيوب من هنا..

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