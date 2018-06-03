صادق الصباح يشيد بفريق عمل "الهيبة - العودة": "جعلتم سقف الدراما بأعلى مستوياتها"
أشاد المنتج صادق الصباح بفريق عمل الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة - العودة"، متوجهًا بالتحية لصناع العمل، ومؤكدًا على أنهم جعلوا سقف الدراما بأعلى مستوياتها.
وغرد "الصباح" عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "المؤلف باسم سلكا أبدع بتأليف محاور ومصطلحات برعاية المخرج المتألق سامر البرقاوي، فريق عمل متماسك تألق بتقديم مسلسل الهيبة - العودة بأعلى مستوى فني وجماهيري،، شكرًا لكل فرد ساهم بولادة الجزء الثاني من المسلسل، جعلتم سقف الدراما بأعلى مستوياتها،، تحية لكل فرد منكم".
من جانبه، أعاد المخرج سامر البرقاوي نشر تغريدة "الصباح" وعلق عليها: "الشكر ممدود لصاحبه على الثقة والدعم شكرًا صادق على ماقدمت وتقدم".
يذكر أن "الهيبة - العودة" من بطولة الفنان السوري تيم حسن والفنانة اللبنانية نيكول سابا وعبدو شاهين وإخراج سامر البرقاوي.