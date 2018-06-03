صادق الصباح يشيد بفريق عمل "الهيبة - العودة": "جعلتم سقف الدراما بأعلى مستوياتها"

أشاد المنتج صادق الصباح بفريق عمل الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة - العودة"، متوجهًا بالتحية لصناع العمل، ومؤكدًا على أنهم جعلوا سقف الدراما بأعلى مستوياتها.





وغرد "الصباح" عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "‏المؤلف ⁧‫باسم‬⁩ سلكا أبدع بتأليف محاور ومصطلحات برعاية المخرج المتألق ⁧‫سامر‬⁩ البرقاوي، فريق عمل متماسك تألق بتقديم مسلسل الهيبة - العودة بأعلى مستوى فني وجماهيري،، شكرًا لكل فرد ساهم بولادة الجزء الثاني من المسلسل، جعلتم سقف الدراما بأعلى مستوياتها،، تحية لكل فرد منكم".



