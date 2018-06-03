ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

صادق الصباح يشيد بفريق عمل "الهيبة - العودة": "جعلتم سقف الدراما بأعلى مستوياتها"

الأحد 03/يونيو/2018 - 06:44 ص
صادق الصباح يشيد بفريق عمل الهيبة - العودة: جعلتم سقف الدراما بأعلى مستوياتها
طباعة
شيماء عطية
 

أشاد المنتج صادق الصباح بفريق عمل الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة - العودة"، متوجهًا بالتحية لصناع العمل، ومؤكدًا على أنهم جعلوا سقف الدراما بأعلى مستوياتها.


وغرد "الصباح" عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "‏المؤلف ⁧‫باسم‬⁩ سلكا أبدع بتأليف محاور ومصطلحات برعاية المخرج المتألق ⁧‫سامر‬⁩ البرقاوي، فريق عمل متماسك تألق بتقديم مسلسل الهيبة - العودة بأعلى مستوى فني وجماهيري،، شكرًا لكل فرد ساهم بولادة الجزء الثاني من المسلسل، جعلتم سقف الدراما بأعلى مستوياتها،، تحية لكل فرد منكم".


من جانبه، أعاد المخرج سامر البرقاوي نشر تغريدة "الصباح" وعلق عليها: "‏الشكر ممدود لصاحبه على الثقة والدعم شكرًا صادق على ماقدمت وتقدم".


يذكر أن "الهيبة - العودة" من بطولة الفنان السوري تيم حسن والفنانة اللبنانية نيكول سابا وعبدو شاهين وإخراج سامر البرقاوي. 




صادق الصباح يشيد بفريق عمل "الهيبة - العودة": "جعلتم سقف الدراما بأعلى مستوياتها"
المزيد عن: نيكول سابا نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مسلسل مزيكا فن صادق الصباح سينما دراما تيم حسن بث مباشر الهيبة العودة الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
1
x
02:00
0
إسكوتلندا - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
16:00
-
كرواتيا - أساسي
بيرو - أساسي
-
x
20:00
-
السعودية - أساسي
أسبانيا - أساسي
-
x
21:00
-
سويسرا - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/3/2018 7:30:10 AM