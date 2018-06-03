نائب: هذه هي إيجابيات قرض صندوق النقد الدولي



وأضاف "إسماعيل"، في تصريحات تلفزيونية، السبت، أن هذه الإيجابيات مثل حصول مصر على تصنيفات اقتصادية جيدة جدا، وإخراج مصر من البيروقراطية التي أدت إلى صعوبات في حياة المواطنين.



وتابع عضو مجلس النواب، أن البنك يطالب بحزمة من الإجراءات التي تضمن توصيل الدعم فعلا لمستحقيه، وحماية بعض الفئات الاجتماعية.



قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن قرض صندوق النقد الدولي، أثر بالسلب على حياة المواطنين ولكن له إيجابيات أيضا.