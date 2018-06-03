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يمن الحماقي: "مصر اتحطت على أول الطريق لكي تستطيع الانطلاق"

الأحد 03/يونيو/2018 - 06:35 ص
يمن الحماقي: مصر اتحطت على أول الطريق لكي تستطيع الانطلاق
الدكتورة يمن الحماقي
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نعيم يوسف
 
قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس، إنه لابد من وجود نهضة سياسية، واقتصادية، واجتماعية، لكي تحدث تنمية، وبدون هذه الثلاثة جوانب لن نصل إلى مصر الجديدة.

وأضافت "الحماقي"، في لقاء مع التلفزيون المصري، السبت، أن هناك تطور كبير في الأداء الاقتصادي في مصر، وأهم شيء هو وصول مصر إلى القاعدة الاساسية لانطلاق الاقتصاد، والانتقال إلى سيناء، من خلال الربط بمحور قناة السويس، والربط بمنطقة الساحل الشمالي وعمل تنمية صناعية فيها، وتحويل مصر إلى مركز للطاقة، وكلها تمهيد الطريق لانطلاق الاقتصاد.

وتابعت أستاذ الاقتصاد، أن البنية الأساسية وشبكات الطرق كلها دعامات لانطلاقة اقتصادية، معقبة: "مصر اتحطت على أول الطريق لكي تستطيع الانطلاق".
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