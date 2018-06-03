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يوفنتوس يستهدف ضم ليفاندوفسكي

الأحد 03/يونيو/2018 - 06:26 ص
يوفنتوس يستهدف ضم ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
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منى العوضي
 

يبدو أن نادي يوفنتوس يريد التخلص من مهاجمه جونزالو هيجواين بعد عامين فقط من دفع 90 مليون يورو لتفعيل الشرط الجزائي الذي كان في عقده مع نابولي.

 

وقالت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، إن إدارة يوفنتوس تستهدف ضم روبرتو ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونيخ، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وسجل ليفاندوفسكي 41 هدفا خلال 48 مباراة لعبها مع بايرن ميونيخ في الموسم الماضي، ومن المتوقع أن يتألق مع منتخب بولندا في نهائيات كأس العالم، هذا الصيف.

المزيد عن: يوفنتوس ليفاندوفسكي رياضة ‏بايرن ميونيخ الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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