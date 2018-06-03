يوفنتوس يستهدف ضم ليفاندوفسكي

يبدو أن نادي يوفنتوس يريد التخلص من مهاجمه جونزالو هيجواين بعد عامين فقط من دفع 90 مليون يورو لتفعيل الشرط الجزائي الذي كان في عقده مع نابولي.

وقالت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، إن إدارة يوفنتوس تستهدف ضم روبرتو ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونيخ، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسجل ليفاندوفسكي 41 هدفا خلال 48 مباراة لعبها مع بايرن ميونيخ في الموسم الماضي، ومن المتوقع أن يتألق مع منتخب بولندا في نهائيات كأس العالم، هذا الصيف.