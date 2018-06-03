معلومات لا تعرفها عن أنتوني كوين في ذكرى رحيله
الأحد 03/يونيو/2018 - 06:30 ص
شيماء عطية
تحل اليوم الأحد، الذكرى السابعة عشر على رحيل الممثل المكسيكي الأمريكي أنتوني كوين، والذي عرفه العالم العزبي في فيلم "لورانس العرب".
وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٦ معلومات عن أنتوني كوين.
١- ولد في الحادي والعشرين من أبريل ١٩١٥، في شيواوا، المكسيك.
٢- والده أيرلندي، أما والداته فكانت مكسيكية.
٣- شارك في أكثر من ١٤٠ فيلم، أشهرها "زوربا اليوناني، لورانس العرب، رغبة الحياة".
٤- له تحربةً إخراجية واحدة في 1958، وكانت فيلم حربيا تاريخيا بعنوانThe Buccaneer.
٥- حصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد مرتين عام 1952 عن دوره في فيلم "فيفا زاباتا!" وعام 1956 عن دوره في فيلم "Lust for Life".
٦- توفي في بوسطن، ماساتشوستس في الثالث من يونيو 2001 عن عمر 86 عامًا.
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