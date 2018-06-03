معلومات لا تعرفها عن أنتوني كوين في ذكرى رحيله

تحل اليوم الأحد، الذكرى السابعة عشر على رحيل الممثل المكسيكي الأمريكي أنتوني كوين، والذي عرفه العالم العزبي في فيلم "لورانس العرب".





وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٦ معلومات عن أنتوني كوين.



