مانشستر يونايتد يسعى لضم فيراتي

يستعد نادي مانشستر يونايتد لتقديم عرض رسمي لماركو فيراتي، نجم وسط فريق باريس سان جيرمان، وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أكدت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن جوزيه مورينيو طلب من إدارة اليونايتد سرعة التعاقد مع فيراتي، وذلك لتعويض رحيل مروان فيلايني.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن مانشستر يونايتد سيكون قادرًا على دفع السعر الذي حددته إدارة باريس سان جيرمان وهو 80 مليون يورو.

كان نجم وسط منتخب إيطاليا البالغ من العمر 25 عامًا على وشك الانتقال إلى برشلونة الصيف الماضي إلا إن الصفقة قد فشلت.