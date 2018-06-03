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أحمد صيام: كنت مرعوب عندما قمت بالتمثيل مع عادل إمام

الأحد 03/يونيو/2018 - 06:20 ص
أحمد صيام: كنت مرعوب عندما قمت بالتمثيل مع عادل إمام
الفنان أحمد صيام
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نعيم يوسف
 
قال الفنان أحمد صيام، إنه في حياته لم يخف من الوقوف أمام ممثل، إلا عندما وقف للتمثيل أمام "عادل إمام"، معقبا: "كنت مرعوب".

وأضاف "صيام"، في لقاء مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "TEN" الفضائية، السبت، أنه قام بالتمثيل أمام العديد من كبار النجوم والفنانين، ولكن "عادل إمام حالة مش هتتكرر".

وتابع، أن وجوده كنجم أول لمدة 40 سنة، هي حالة نادرة لن تتكرر، لأن النجومية لدينا مرتبطة بفترة الشباب، ولكنه ظل نجم أول طوال هذه الفترة، مشددا على أن "دي حاجة بتاعة ربنا"، وهو يعرف قدراته جيدا ويعرف يستخدمها.
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