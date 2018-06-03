خامس الليالي الرمضانية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية (صور)
الأحد 03/يونيو/2018 - 06:14 ص
شيماء عطية
قدمت فرقة "نجوم السعد" بقيادة الفنان أحمد سعد الدين مساء أمس السبت النشاط الفني الخامس للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج القدير محمد الخولي وإشراف الأستاذ فارس عبد المنعم وبالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة ميرفت مرسي وذلك بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب والذي تضمن رقصة التنورة للفنان سيد المصري والفقرة الغنائية لأحمد سعد الدين.
واختتم الحفل لاعب العصا حمادة السجيني وسط حالة من البهجة لجميع الحضور من الأطفال وأسرهم بالمسرح الكبير داخل الحديقة الثقافية بالسيدة زينب.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مسرح مزيكا ليالي ثقافية فن سينما دراما بث مباشر المركز القومي للمسرح الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD