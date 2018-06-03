مدير مستشفى 57357 يوضح بداية اهتمامه بمرض سرطان الأطفال



وأضاف "أبو النجا"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، السبت، أنه علم بالمصادفة بوجود تخصص لسرطان الأطفال في معهد الأورام، من خلال أحد الأطباء الذي كان يعرفه، ومنذ ذلك الوقت بدأت علاقته بهذا المعهد.



ولفت مدير مستشفى سرطان الأطفال، إلى أنه كان يتمنى في البداية التخصص في أمراض الأطفال، ولكن لظروف أسرية اضطر لكي يؤجل الامتحان، وبالتالي ضاعت منه فرصة الالتحاق بقسم الأطفال.

قال الدكتور شريف أبو النجا، مدير مستشفى سرطان الأطفال 75375، إن الوقت الذي درس فيه الطب في ثمانينيات القرن الماضي، لم يكن هناك اهتمام بمرض الأورام السرطانية، وكانت جميع الأدوية الخاصة بهذا المرض يتم استيرادها من الخارج، مضيفا: "لما كنا بنذاكر كنا بنفوت الحاجات دي".