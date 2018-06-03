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عبد الباسط حمودة يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور محمد الحلو وزيزي عادل (صور)

الأحد 03/يونيو/2018 - 05:58 ص
عبد الباسط حمودة يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور محمد الحلو وزيزي عادل (صور)
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تألق المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة في إحدى الخيام الرمضانية التي أقيمت بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بنخبة من أشهر أغانيه على مدار أكثر من ساعة متواصلة صاحبها تصفيق الحضور الذى ملأ المكان. 

 

وحضر الحفل نخبة من الفنانين ونجوم المجتمع، حيث كان من بين الحضور المطرب الكبير محمد الحلو والمطربة زيزي عادل التي لبت رغبة الحضور وقدمت أغنية من أغانيها. 


وقام بتنظيم الحفل سيد فتوح ومحمد منير وأحمد صقر وأثنى الحضور على تنظيم الحفل. 


واتسمت أجواء الحفل بالبهجة في أجواء رمضانية ممتعة. 

 

عبد الباسط حمودة يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور محمد الحلو وزيزي عادل (صور)
عبد الباسط حمودة يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور محمد الحلو وزيزي عادل (صور)
عبد الباسط حمودة يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور محمد الحلو وزيزي عادل (صور)
عبد الباسط حمودة يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور محمد الحلو وزيزي عادل (صور)
عبد الباسط حمودة يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور محمد الحلو وزيزي عادل (صور)
عبد الباسط حمودة يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور محمد الحلو وزيزي عادل (صور)
عبد الباسط حمودة يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور محمد الحلو وزيزي عادل (صور)
عبد الباسط حمودة يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور محمد الحلو وزيزي عادل (صور)
عبد الباسط حمودة يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور محمد الحلو وزيزي عادل (صور)
عبد الباسط حمودة يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور محمد الحلو وزيزي عادل (صور)
عبد الباسط حمودة يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور محمد الحلو وزيزي عادل (صور)
عبد الباسط حمودة يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور محمد الحلو وزيزي عادل (صور)
عبد الباسط حمودة يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور محمد الحلو وزيزي عادل (صور)
عبد الباسط حمودة يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور محمد الحلو وزيزي عادل (صور)
عبد الباسط حمودة يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور محمد الحلو وزيزي عادل (صور)
عبد الباسط حمودة يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور محمد الحلو وزيزي عادل (صور)
عبد الباسط حمودة يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور محمد الحلو وزيزي عادل (صور)
عبد الباسط حمودة يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور محمد الحلو وزيزي عادل (صور)
عبد الباسط حمودة يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور محمد الحلو وزيزي عادل (صور)
عبد الباسط حمودة يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور محمد الحلو وزيزي عادل (صور)
عبد الباسط حمودة يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور محمد الحلو وزيزي عادل (صور)
عبد الباسط حمودة يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور محمد الحلو وزيزي عادل (صور)
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