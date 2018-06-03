يلا شوت|شاهد مباراة السعودية وبيرو | بث مباشر الاسطورة الان

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معلومات عن مباراة السعودية وبيرو بدون تقطيع اليوم السعودية Vs بيرو، البطولة : مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : القناة السعودية الرياضية الأول 1، الملعب ملعب كيبوتبارك ، المعلقين: فهد العتيبي.

موعد مشاهدة مباراة بلجيكا والبرتغال اليوم في تمام الـ 21:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 20:00 مساءاً بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة السعودية وبيرو بث مباشر اليوم 3-6-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018.