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شاهد.. لاعب تنس مصري يهزم السرطان

الأحد 03/يونيو/2018 - 05:48 ص
شاهد.. لاعب تنس مصري يهزم السرطان
لاعب التنس المصري أنور الكموني
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نعيم يوسف
 
عرض برنامج "هو ده"، الذي يقدمه الإعلامي طارق علام، على قناة المحور الفضائية، السبت، تقريرا عن لاعب التنس المصري، أنور الكموني، الذي استطاع أن يهزم مرض السرطان ويعود للعب مرة أخرى بعد أن طلب الأطباء ببتر يديه بسبب المرض.

وقال "الكموني"، في لقاء مع البرنامج إنه يتمرن حاليا 6 ساعات في اليوم، لافتا إلى أنه في بطولة مقدونيا تعرض لمرض فشل في النخاع العظمي، وهذا يجبره على ضرورة نقل الدم، ما أثر في مناعته، وكان لابد أن يحصل على نخاع من متبرع.

وأشار إلى أنه قام بزرع النخاع في 2007، ولكن الجسم رفض ذلك، وتهدورت حالته، ثم حدث "غرغرينا" في يده، وطلب منه الأطباء بتر اليد، وكان يسأل الطبيب: "هل سألعب تنس مرة أخرى؟"، فكانوا يردون عليه: "أنت مجنون.. بس عيش في الأول".

المزيد عن: مرض قناة المحور طارق علام السرطان
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