بعد نجاح "كلبش2".. محل بالقاهرة يحمل اسمه (صورة)

نشر الفنان أمير كرارة، عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات "تويتر" صورًا لمطعم جديد بالقاهرة أطلق عليه اسم "كلبش" تيمنًا بنجاح مسلسل "كلبش" بجزئيه الأول والثاني.





مسلسل "كلبش٢" بطولة أمير كرارة، محمد لطفى ومحمد دياب، ومن إخراج بيتر ميمى، وإنتاج تامر مرسي، وتأليف باهر دويدار.