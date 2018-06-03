بعد نجاح "كلبش2".. محل بالقاهرة يحمل اسمه (صورة)
الأحد 03/يونيو/2018 - 05:43 ص
شيماء عطية
نشر الفنان أمير كرارة، عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات "تويتر" صورًا لمطعم جديد بالقاهرة أطلق عليه اسم "كلبش" تيمنًا بنجاح مسلسل "كلبش" بجزئيه الأول والثاني.
مسلسل "كلبش٢" بطولة أمير كرارة، محمد لطفى ومحمد دياب، ومن إخراج بيتر ميمى، وإنتاج تامر مرسي، وتأليف باهر دويدار.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا محل كلبش 2 فن سينما دراما بث مباشر امير كرارة الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD