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معلومات لا تعرفها عن سرينا إبراهيم في ذكرى ميلادها

الأحد 03/يونيو/2018 - 05:22 ص
معلومات لا تعرفها عن سرينا إبراهيم في ذكرى ميلادها
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شيماء عطية
 

تحل اليوم الأحد، الذكرى المائة والثلاثين على ميلاد الفنانة الراحلة سرينا إبراهيم.


وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٥ معلومات عن سرينا:-


١- ولدت سرينا في الثالث من يونيو من عام ١٨٨٨.


٢- سرينا هي الشقيقة الكبرى للفنانة نجمة إبراهيم، والتي اشتهرت بدور "رَيَّا" في فيلم "رَيَّا وسكينة".


٣- انطلقت مسيرة سيرينا الفنية في عام ١٩٠٥، حيث بدأت بالعمل مطربة بفرقة إسكندر فرح.


٤- اتجهت للتمثيل وعملت بالعديد من الفرق منها فرقة "سلامة حجازي" ثم فرقة "سليم عطالله"، ثم فرقة "جورج أبيض"، وتلتها فرقة "فاطمة رشدي"، وفرقة "يوسف وهبي".


٤- من أشهر أغانيها "سافر حبيبي"، ومن أنجح أفلامها: "طاقية الإخفاء".


٥- تزوجت أحد الأثرياء اليهود ويدعي سالم مزراحى وعاشت فى الإسكندرية حتى عام 1954 ثم غادرتها لدولة "إسرائيل"، حتى توفيت في نفس العام



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