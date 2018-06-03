معلومات لا تعرفها عن سرينا إبراهيم في ذكرى ميلادها

تحل اليوم الأحد، الذكرى المائة والثلاثين على ميلاد الفنانة الراحلة سرينا إبراهيم.

وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٥ معلومات عن سرينا:-

١- ولدت سرينا في الثالث من يونيو من عام ١٨٨٨.





٢- سرينا هي الشقيقة الكبرى للفنانة نجمة إبراهيم، والتي اشتهرت بدور "رَيَّا" في فيلم "رَيَّا وسكينة".





٣- انطلقت مسيرة سيرينا الفنية في عام ١٩٠٥، حيث بدأت بالعمل مطربة بفرقة إسكندر فرح.





٤- اتجهت للتمثيل وعملت بالعديد من الفرق منها فرقة "سلامة حجازي" ثم فرقة "سليم عطالله"، ثم فرقة "جورج أبيض"، وتلتها فرقة "فاطمة رشدي"، وفرقة "يوسف وهبي".





٤- من أشهر أغانيها "سافر حبيبي"، ومن أنجح أفلامها: "طاقية الإخفاء".





٥- تزوجت أحد الأثرياء اليهود ويدعي سالم مزراحى وعاشت فى الإسكندرية حتى عام 1954 ثم غادرتها لدولة "إسرائيل"، حتى توفيت في نفس العام







