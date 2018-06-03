موعد مباراة البرازيل وكرواتيا اليوم الأحد 3-6-2018 والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب البرازيل، مع منتخب كرواتيا، اليوم الأحد 3-6-2018 في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، ضمن استعدادات المنتخبات لبطولة كأس العالم في روسيا 2018.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 1 HD.

وتلعب البرازيل ضمن المجموعة الخامسة برفقة كوستاريكا وسويسرا وصربيا، في حين تأتي كرواتيا في المجموعة الرابعة بجانب كل من الأرجنتين ونيجيريا وأيسلندا.