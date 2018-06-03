موعد مباراة البرازيل وكرواتيا اليوم الأحد 3-6-2018 والقنوات الناقلة
الأحد 03/يونيو/2018 - 05:10 ص
أحمد عصام
يلتقي منتخب البرازيل، مع منتخب كرواتيا، اليوم الأحد 3-6-2018 في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، ضمن استعدادات المنتخبات لبطولة كأس العالم في روسيا 2018.
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس، عن إذاعة هذا اللقاء عبر
قناة بين سبورت 1 HD.
وتلعب البرازيل ضمن المجموعة الخامسة برفقة كوستاريكا
وسويسرا وصربيا، في حين تأتي كرواتيا في المجموعة الرابعة بجانب كل من الأرجنتين
ونيجيريا وأيسلندا.