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موعد مباراة البرازيل وكرواتيا اليوم الأحد 3-6-2018 والقنوات الناقلة

الأحد 03/يونيو/2018 - 05:10 ص
موعد مباراة البرازيل وكرواتيا اليوم الأحد 3-6-2018 والقنوات الناقلة
البرازيل وكرواتيا
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أحمد عصام
 

يلتقي منتخب البرازيل، مع منتخب كرواتيا، اليوم الأحد 3-6-2018 في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، ضمن استعدادات المنتخبات لبطولة كأس العالم في روسيا 2018.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 1 HD.

 

وتلعب البرازيل ضمن المجموعة الخامسة برفقة كوستاريكا وسويسرا وصربيا، في حين تأتي كرواتيا في المجموعة الرابعة بجانب كل من الأرجنتين ونيجيريا وأيسلندا.

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