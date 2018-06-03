المجموعة الثامنة.. كولومبيا المرشح الأول للتأهل والسنغال تسعى لاستعادة ذكريات 2002

تمتلك منتخبات المجموعة الثامنة بمنافسات كأس العالم في روسيا طموحاً كبيراً للتأهل إلى الدور التالي وتحقيق نتائج إيجابية قوية بالمحفل العالمي.

ويستعرض "الفجر الرياضي" منتخبات المجموعة الأربعة وكيفية الصعود للمونديال وأبرز نجوم هذه المنتخبات ولمحة عن المدير الفني لكل منتخب.

منتخب السنغال:

يقود المنتخب السنغالي فنياً في الوقت الحالي المدرب الوطني أليو سيسيه، وهو الذي قادهم للتأهل لمونديال روسيا، ويعتبر سيسيه أحد أفراد الجيل الذهبي لأسود التيرانجا في مونديال 2002، ليكون واحد من القلائل بالقارة الأفريقية الذين شاركوا في كأس العالم كلاعبين ومدربين.

ويحتل المنتخب السنغالي المركز 23 في التصنيف الشهري الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا".

ويعد ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الانجليزي هو أبرز نجوم المنتخب السنغالي في الوقت الحالي، حيث تعلق عليه جماهير البلاد أمالاً عريضة في تألق الأسود بروسيا، وحمل لواء الحاج ضيوف نجم السنغال السابق في جيله الذهبي الذي لعب في مونديال 2002 ووصل للدور ربع النهائي الذي ودعه على يد منتخب تركيا بالإضافة إلى تفجير مفاجأة من العيار الثقيل في ضربة البداية بالفوز على فرنسا بهدف للنجم بابا ديوب.

المنتخب السنغالي يسعى لتحقيق المفاجأة والحصول على إحدى بطاقتي الترشح لدور الـ 16 من منافسات العرس العالمي، خاصة وأن المشاركة الأولى لأسود التيرانجا في مونديال 2002 تمكنوا خلالها من تحقيق المفاجأة وابهار محبي المستديرة بأداء ونتائج مذهلة.

منتخب كولومبيا:

تأهل المنتخب الكولومبى بصعوبة إلى مونديال روسيا على حساب تشيلى، حيث احتل المركز الرابع فى تصفيات أمريكا الجنوبية، وهو آخر مركز مؤهل مباشرة إلى كأس العالم.

يقود المدرب الأرجنتينى خوسيه بيكرمان تدريب منتخب كولومبيا منذ عام 2012، حيث يسيطر المدير الفنى صاحب 68 عاماً على كل شىء فى هذا المنتخب، كما يمتلك علاقة طيبة مع نجوم الـمنتخب مثل فالكاو، ورودريجيز.

يمتلك منتخب كولومبيا العديد من اللاعبين المميزين أبرزهم بالطبع جيمس رودريجيز، رادميل فالكاو، ديفيد أوسبينا، خوان كودرادو، وكارلوس باكا بالإضافة إلى أحد أفضل مدافعي الدورى الإنجليزى هذا الموسم دافينسون سانشيز.

وستكون المشاركة الأولى لفالكاو فى النهائيات العالمية بعد غيابه عن مونديال البرازيل 2014 لإصابة فى الرباط الصليبى فى صفوف فريقه موناكو الفرنسى.

وسيشكل فالكاو إلى جانب رودريجيز هداف مونديال البرازيل برصيد 6 أهداف، ثنائياً خطيراً تهابه خطوط دفاع المنتخبات المنافسة.

يعتمد بيكرمان على طريقة 4-2-3-1، حيث يعتبر جيمس رودريجيز أهم لاعبى كولومبيا فى هذه الخطة لأنه محور اللعب، وهو الذى يتولى مهمة توزيع الكرات على اللاعبين مما يجعله ضابط إيقاع الكافيتيروس.

وحصد منتخب كولومبيا بطولة كوبا أمريكا مرة وحيدة فى 2001، كما احتل المركز الرابع فى نسخة 2003 من كأس القارات.

منتخب بولندا:

تعد المشاركة المرتقبة للمنتخب البولندي في كأس العالم 2018 روسيا الصيف القادم، هى المشاركة السابعة له في تاريخه مع نهائيات كأس العالم، المنتخب الذي عانى كثيراً بسبب قوة تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وبدأ مشوار منتخب بولندا مع نهائيات كأس العالم عام 1938، مروراً بـ 1974، 1978، 1982، 1986، 2002، 2006.

ولعب منتخب بولندا تاريخياً 31 مباراة خلال مشاركاته السبعة في نهائيات كأس العالم، نجح في الفوز في 15 مباراة، تعادل 5 وخسر في 11، مسجلاً خلالها 44 هدفاً واستقبلت شباكه 40 هدفاً.

وكانت أفضل مشاركة للمنتخب البولندي في كأس العالم كانت عامى 1974 و1982، عندما احتل المنتخب البولندي المركز الثالث في النسختين مقدماً أداءً طيباً ونتائج جيدة.

وتعد آخر مشاركات المنتخب البولندي في كأس العالم تعود إلى مونديال ألمانيا عام 2006، عندما وقع المنتخب البولندي في مجموعة الماكينات الألمانية أصحاب الأرض وخرج من الدور الأول لحساب ألمانيا والاكوادور.

نجح المنتخب البولندي في التأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2018 روسيا الصيف القادم، بعد نجاحه في تصدر مجموعته خلال تصفيات قارة أوروبا المؤهلة للمونديال، وأوقعت قرعة تصفيات القارة العجوز المؤهلة لمونديال روسيا، بولندا في مجموعة كانت متوسطة إلى حداً ما، ضمت كلاً من الدنمارك، مونتنيجرو، كازخستان، أرمينيا ورومانيا.

وأنهى منتخب بولندا التصفيات متصدراً مجموعته برصيد 25 نقطة من 10 مباريات خاضها، فاز في 8، تعادل في مباراة وخسر في مثلها، متفوقاً على الوصيف منتخب الدنمارك.

وأحرز منتخب بولندا 28 هدفاً خلال مسيرته في التصفيات ويعد من أفضل المنتخبات الهجومية في القارة العجوز بقيادة هداف التصفيات الأوروبية روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، بينما استقبل خلالها 14 هدفاً ،وتصدر روبيرت ليفاندوفسكي صدارة هدافي تصفيات أوروبا.

يتولى المدرب الوطني البولندي "آدم نوالكا" مهمة تدريب المنتخب البولندي منذ عام 2013 وحتى اللحظة الحالية، وقادهم في بطولة أمم أوروبا عام 2016 مروراً بتصفيات كأس العالم، حتى وصولهم روسيا.

يمتلك المنتخب البولندي العديد من النجوم داخل صفوفه العديد من النجوم المتألقين مع أندية قمة في الدوريات الأوروبية على رأسهم المهاجم الكبير روبيرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ.

ويعد روبيرت ليفاندوفسكي واحدا من أبرز مهاجمي العالم خلال السنوات الأخيرة، ودائماً ما نجده مع أهم المهاجمين والهدافين، وينافس كلاً من رونالدو ميسي على الجوائز الفردية.

وبجانب ليفاندوفسكي، فيمتلك المنتخب البولندي العديد من النجوم الخبرات والشباب، لعل أبرزهم جمال جيليك مدافع موناكو الفرنسي، وزيلينسكي لاعب وسط نابولي الإيطالي، كيرشوفياك لاعب وسط وست بروميتش ألبيون الإنجليزي الإنجليزي المعار من باريس سان جيرمان الفرنسي وياكوب بواشتشيكوفسكي لاعب شتوتجارت الحالي وبروسيا دورتموند السابق.

منتخب اليابان:

تصدر منتخب اليابان مجموعته في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2018 حيث نجح المنتخب الياباني في تصدر مجموعته بتصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2018 برصيد 20 نقطة، بعد خوض 10 مباريات فاز في 6 وتعادل في مباراتين وخسر في مثلهم.

وكانت مجموعته التي ضمت منتخبات السعودية، أستراليا، الإمارات، العراق، تايلاند، صعبة للغاية وذلك ظهر بعد انتهاء التصفيات وكان الفارق بين اليابان وصاحب المركز الثالث نقطة وحيدة.

نجح المنتخب الياباني في التأهل إلى بطولة كأس العالم في 5 نسخ من قبل و2018 هي المرة السادسة، وكانت أول مباراة دولية للساموراي عام 1917 وخسر بخماسية نظيفة من الصين، وأكبر نتيجة له كانت ضد منتخب الفلبين 1967 بنتيحة 15-0.

وتأهلت اليابات إلى كأس العالم من قبل، في أعوام 1998، 2002، 2006، 2014، ويعد من أبرز منتخبات قارة أسيات في السنوات الماضية وأكثرهم تأهلاً في النسخ الماضية القليلة.

يمتلك منتخب اليابان الكثير من اللاعبين الكبار وأصحاب شهرة كبيرة، وعلى رأسهم شينجي أوكازاكي مهاجم نادي ماينز الألماني الحالي وليستر سيتي الإنجليزي السابق الذي حصل معه على بطولة البريميرليج.

والمدافع مايا يوشيدا لاعب نادي ساوثهامبتون الإنجليزي الذي يعتمد عليه مدرب المنتخب الياباني بصفة مستمرة، وشينجي كاجاوا لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني والذي لعب فترة قصيرة في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويوتو ناجاموتو مدافع نادي إنتر ميلان الإيطالي المتألق، وكيسوكي هوندا لاعب نادي ميلان والذي تمت إعارته إلى إحدى الأندية المكسيكية.

بينما يتولى قيادة المنتخب الياباني المدرب "البوسني وحيد خليلوزيتش" صاحب الـ65 عاماً منذ شهر مارس عام 2015، فهو له تاريخ عريق للغاية بعد تدريب أندية دينامو زغرب الكرواتي، والاتحاد السعودي، ومنتخب ساحل العاج، ومنتخب الجزائر، وطرابزون سبور التركي.