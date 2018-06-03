ماجدة خير الله تشيد بأداء صبري فواز في"أبو عمر المصري" وبتفاصيل العمل

أشادت الناقدة ماجدة خير الله، بأداء الفنان صبري فواز، في مسلسل "أبو عمر المصري" بالإضافة إلي أشادتها بجميع تفاصيل العمل وإخراج أحمد خالد.





حيث كتبت ماجدة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شكل وأداء مختلف تمامًا عن كل من لعب شخصيه أمير جماعة إرهابيه، مختلف حتى عن نفسه في أعمال أخرى، صبرى فواز الذى تاخر ظهوره فى مسلسل أبو عمر المصرى 15 حلقه، سحب الحلقات إلى منطقه صراع أعلى وأشد خطورة، بهدوء شديد وأداء واثق كانه صياد ينتظر أن تقع الفريسة فى حجره دون أن يبذل جهد فى اصطيادها، ورغم ان ابو عمر "أحمد عز" كان يرفض باصرار أن ينضم للجماعة بعد أن علم طبيعه نشاطها، إلا أن الشيخ "صبرى فواز" كان على ثقة أنه لن يقاوم كثيرًا، ابتسامته عندما دخل عليه أبو عمر ليعلن رغبته فى الانضمام للجماعة، أقوى من مليون جملة حوار، وأبلغ وأروع نهايه للحلقة".



