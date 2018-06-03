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شاهد بث مباشر لمسلسل "خفة يد" علي قناة MBC MASR HD

الأحد 03/يونيو/2018 - 04:42 ص
شاهد بث مباشر لمسلسل خفة يد علي قناة MBC MASR HD
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يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "خفة يد" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

 

"خفة يد" بطولة بيومي فؤاد، أيتن عامر، محمد ثروت، محمد سلام، وتدور القصة في إطار كوميدي، حول أحد ضباط الشرطة (بيومي فؤاد)، والذي يتولى مهمة المطاردة والقبض على محتالين.

 لمشاهد الفيديو اضغط هنا

 http://tempuri.org/tempuri.html

 


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