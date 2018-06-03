نجيب ساويرس لـ"هنيدي": "هديتي إني أفطر معاك"
الأحد 03/يونيو/2018 - 04:43 ص
شيماء عطية
سخر الفنان محمد هنيدي، من تغريدة رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، والذي أشار فيها إلى أن عيد ميلاده سيوافق عيد الفطر وسيقوم بإرسال عنوانه للجميع لاستقبال الهدايا.
وداعب "هنيدي" "ساويرس"، حيث غرد عبر حسابه بموقع "تويتر": "هنيجي ناخد الهدايا يعني منك بمناسبة عيد ميلادك؟".
ومن جانبه، رد "ساويرس" على سؤال "هنيدي": "أنا هديتي إني أفطر معاك".
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