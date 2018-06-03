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شاهد بث مباشر لمسلسل "أمر واقع" علي قناة DMC دراما HD

الأحد 03/يونيو/2018 - 04:37 ص
شاهد بث مباشر لمسلسل أمر واقع علي قناة DMC دراما HD
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يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "أمر واقع" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

 

"أمر واقع" بطولة كريم فهمي، نجلاء بدر، ريم مصطفى، دينا فؤاد، وتدور الأحداث في إطار من الأكشن حول ضابط في مكافحة الإرهاب يتم تكليفه بمهمة هدفها إحباط عملية إرهابية قبل أن يتم تنفيذها.

 

 

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