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بث مباشر لمسلسل "الرحلة" علي قناة DMC دراما HD

الأحد 03/يونيو/2018 - 04:28 ص
بث مباشر لمسلسل الرحلة علي قناة DMC دراما HD
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يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "الرحلة" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

 

"الرحلة" بطولة باسل خياط، حنان مطاوع، ريهام عبدالغفور، وليد فواز، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي غامض يحمل الحبكة البوليسية، حول مجموعة أشخاص شاءت الأقدار أن يلتقوا على متن رحلة طائرة تحمل الرقم (710)، وجمعت الظروف بينهم في كونهم مرضى نفسيون كل منهم يكتم سر ما ويخفيه، ولكن تتلاقى خطوطهم وحكاياتهم في مصير واحد.

 

 

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