بعد مقتل "مهجة".."طايع" يتصدر ترند "تويتر"
الأحد 03/يونيو/2018 - 04:29 ص
شيماء عطية
لا تزال الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "طايع" تلاقي صدى جماهيريًا كبيرًا، وذلك بعد تطور أحداث العمل ومقتل "مهجة" والتي تلعب دورها الفنانة الأردنية صبا مبارك على يد "حربي" والذي يلعب دوره الفنان عمرو عبدالجليل.
وتصدر هاشتاج المسلسل ترند الأكثر تداولا عبر موقع التغريدات "تويتر".
مسلسل "طايع" تأليف الأخوة محمد وشيرين وخالد دياب، وإخراج عمرو سلامة، ويشارك فى بطولته إلى جانب عمرو يوسف، عمرو عبد الجليل وصبا مبارك وسيد رجب وسهير المرشدي ومحمد علي وهند عبد الحليم ومها نصار، ومحمود البزاوي.
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