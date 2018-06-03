بعد مقتل "مهجة".."طايع" يتصدر ترند "تويتر"

لا تزال الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "طايع" تلاقي صدى جماهيريًا كبيرًا، وذلك بعد تطور أحداث العمل ومقتل "مهجة" والتي تلعب دورها الفنانة الأردنية صبا مبارك على يد "حربي" والذي يلعب دوره الفنان عمرو عبدالجليل.





وتصدر هاشتاج المسلسل ترند الأكثر تداولا عبر موقع التغريدات "تويتر".



