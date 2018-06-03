بعد صورة الهضبة مع أبنائه وزوجته.. صورة جديدة تظهر لدينا الشربيني برفقة عمرو دياب
الأحد 03/يونيو/2018 - 03:50 ص
يارا أحمد
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الهضبة بزوجته زينة عاشور، وأبنائه أثناء حفل تخرج نجله عبد الله.
وبعد سخرية الجمهور من رد فعل دينا الشربيني، على الصورة، ظهرت فجأة صورة جديدة من عيد ميلاد نور ابنة عمرو دياب ظهرت خلالها دينا الشربيني مع الهضبة وهو ما اعتبره الجمهور رد فعل غير مباشر لدينا بعد مشاهدتها لصورة الهضبة مع زوجته زينة عاشور.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن عمرو دياب في لندن سينما ديما الشربيني دراما الهضبة الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2017