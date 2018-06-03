شاهد جميع حلقات مسلسل "رحيم" من الأولى إلى السابعة عشر HD يوتيوب أون لاين

يقدم " الفجر الفني "، خدمة مشاهدة الحلقات الكاملة من مسلسل "رحيم" من الأولى إلى السابعة عشر HD يوتيوب أون لاين، بطولة ياسر جلال.

"رحيم"، إخراج محمد سلامة، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، ويضم طاقم عمله ياسر جلال، نور، طارق عبدالعزيز، محمد رياض.

ويحظي المسلسل "رحيم"، بالكثير من المتابعة والمشاهدة نظرًا لأحداثه المثيرة.