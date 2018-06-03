حاكم دبي يتوج بسباق "الديربي" الإنجليزي الكلاسيكي (صور)

توج نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بطلا لسباق "الديربي" الإنجليزي الكلاسيكي، الذي أقيم مساء السبت، على مضمار "ابسوم".

وتسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جائزة الحدث الأشهر والأكثر عراقة في سباقات الخيول الكلاسيكية بالعالم، وسط ترحيب وتصفيق الجماهير الغفيرة، التي شهدت السباق.

وأثنى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على الجهد الذي بذل من قبل فريق "جودلفين" وتحقيقه لهذا الانتصار الكبير، مؤكدا المضي قدما نحو طريق حصد المراكز الأولى، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل على المستوى العالمي أيضا.

وانتزع فريق "جودلفين" لقب بطولة الديربي الانجليزي 2018 للفئة الأولى ولمسافة الميل بواسطة المهر "مسار" وبقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي أبلبي وجاء المركز الثاني إماراتيا أيضا عبر المهر "دي إكس بي" لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس سلفيستري دي سوزا وإشراف المدرب مارك جونستون .