خاص- تعرف على الشخص الغامض في الجزء الثالث من إعلان أحمد عز وكريم عبد العزيز

علم "الفجر الفني" من مصادره أن الفنان سمير الإسكندراني، مفاجأة الجزء الثالث من إعلان النجمان أحمد عز وكريم عبد العزيز لصالح إحدى شركات الاتصالات، حيث ظهر شخص غامض في نهاية الجزء الثاني من الإعلان ومن المنتظر الكشف عنه في الجزء الثالث.





وسافر أمس النجم أحمد عز والفنان سمير الإسكندراني لإحدى الدول الأجنبية لاستكمال تصوير الإعلان هناك.







