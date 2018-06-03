باوك اليوناني بطلا لدوري أبطال أوروبا للصم (صور)

حصل فريق باوك اليوناني على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للصم والبكم للمرّة الثانية على التوالي، عقب الفوز في المباراة النهائية على فريق دونكاستر الإنجليزي.

ويضم الفريق اليوناني ثلاثة محترفين مصريين هم عمرو وجدي ومحمد عبد الحميد "شيكا" ومحمد عبده.

وأقيمت البطولة في نسختها الحادية عشرة بمدينة ميلانو الإيطالية، وشهد اللقاء النهائي فوز باوك بثنائية نظيفة، ليحصل على اللقب للمرّة الرابعة في خمسة مواسم.