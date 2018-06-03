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باوك اليوناني بطلا لدوري أبطال أوروبا للصم (صور)

الأحد 03/يونيو/2018 - 03:37 ص
باوك اليوناني بطلا لدوري أبطال أوروبا للصم (صور)
باوك أثينا
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مصطفى الجندي
 

حصل فريق باوك اليوناني على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للصم والبكم للمرّة الثانية على التوالي، عقب الفوز في المباراة النهائية على فريق دونكاستر الإنجليزي.

 

ويضم الفريق اليوناني ثلاثة محترفين مصريين هم عمرو وجدي ومحمد عبد الحميد "شيكا" ومحمد عبده.

 

وأقيمت البطولة في نسختها الحادية عشرة بمدينة ميلانو الإيطالية، وشهد اللقاء النهائي فوز باوك بثنائية نظيفة، ليحصل على اللقب للمرّة الرابعة في خمسة مواسم.

باوك اليوناني بطلا لدوري أبطال أوروبا للصم (صور)
باوك اليوناني بطلا لدوري أبطال أوروبا للصم (صور)
باوك اليوناني بطلا لدوري أبطال أوروبا للصم (صور)
المزيد عن: رياضة دوري أبطال أوروبا باوك أثينا الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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