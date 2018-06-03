مدير مستشفى 57357 يوجه رسالة للشباب: "مينفعش العيشة من غير مخاطرة"



وأضاف "أبو النجا"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، الفضائية، السبت، أنه خلال زيارة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لأسوان، مع وزير التعليم حسين كامل بهاء الدين، تحدثوا عن المعهد، فعرف مبارك أنه يوجد عليه ضغط كبير من المرضى فأمر بإنشاء 10 معاهد أخرى.



وتابع مدير مستشفى سرطان الأطفال، أن المخاطرة المحسوبة في المشروعات مهمة جدا، موجهًا رسالة للشباب قائلا: "مفيش حد بينجح من غير مخاطرة، وأقول للشباب كلهم: "مينفعش العيشة من غير مخاطرة"، مشددًا على ضرورة أن تكون مخاطرة محسوبة.



وأشار إلى أنه عام 1985، كان لديهم 8 أسرة فقط، وفي بداية التسعينات وصلوا إلى 120 سرير في المعهد القومي، وأصبح لهم الخبرة الخاصة بهم، والمتبرعين الخاصين بهم.

قال الدكتور شريف أبو النجا، مدير مستشفى سرطان الأطفال 75375، إنهم جلبوا تبرعات قيمتها 27.5 مليون جنيها في شهر رمضان عام 1995، لمعهد الأورام.