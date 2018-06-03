أحمد عادل: أنا أول مشجع لمنتخب مصر في كأس العالم

قال أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر للمقاصة، إن مباريات المنتخب الوطني لا تزال تحضيرية لكأس العالم، وما زال هيكتور كوبر المدير الفني، يجرب بعض الخطط للوصول إلى أفضل طريقة.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "أنا أول مشجع لمنتخب مصر في كأس العالم، البطولة صعبة للغاية، ولكني متفائل بشدة بهذا المنتخب الذي يضم مجموعة من العناصر المميزة".

واستطرد قائلا: "أحمد الله على قراري الذي أتخذته بالرحيل عن النادي الأهلي، والانتقال إلى مصر للمقاصة، ولقد أديت معهم مباريات جيدة حتى الأن".