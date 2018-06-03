مواجهة نارية بين عبدو شاهين ووالدته في "الهيبة العودة"

شهدت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل "الهيبة العودة"، مواجهة نارية بين شاهين شيخ الجبل "عبدو شاهين" ووالدته، بعدما علمت بأنه عاد للتعاون مع أولاد عمه جبل وصخر، مما جعله ينفجر في وجهها بأنها هي ووالده السبب في هذه العداوة، وأنهم أنقذوه من الموت بعدما خطفه رجال ناظم صديق والده.

فيما اتحد أولاد العم، وذهبوا للانتقام من أجل صخر "أويس مخللاتي" حيث أهانه البعض في إحدى البارات بزحلة أثناء سجن جبل، وقاموا بتدمير هذا البار أمام صاحبه، وبعدها التقوا في وسط الهيبة لكي يحذروا رجال حاولوا الاقتراب من أي شخص في البلد وإلا حسابهم سيكون مع عائلة شيخ الجبل.





وعلى الجانب الآخر باءت كل محاولات سمية "نيكول سابا" بالفشل من أجل حياة طبيعية مع جبل "تيم حسن" حيث باتت تحلم بكوابيس خوفا من فقدانه وأن يقتله نضال ابن عمها.





المسلسل هو الجزء الثاني من "الهيبة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي، وتدور أحداثه إلى ماقبل الجزء الأول لمعرفة أسباب الصراع والقسوة التي وصل إليها جبل شيخ الجبل، وهو من بطولة تيم حسن، نيكول سابا، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، منى واصف وإخراج سامر البرقاوي.







