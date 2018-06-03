بالصور.. افتتاح دورة شركات قطاع الكهرباء في الإسماعيلية

افتتح المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب الدورة الرمضانية الثانية لشركات قطاع الكهرباء، على مستوى الجمهورية التي تقام على ملعب كهرباء الإسماعيلية.

وانطلقت أولى لقاءات البطولة بين توزيع القناة ومصر الوسطى وانتهت بفوز توزيع القناة بأربعة أهداف مقابل هدفين للوسطي، وفي ثاني لقاءات المجموعة الأولى تغلب وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء على توزيع شمال الدلتا بهدف نظيف.

وفي المجموعة الثانية تغلبت توزيع شمال القاهرة على ايجماك بهدفين، وفي اللقاء الثاني تغلبت غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء على الماكو بهدفين دون رد، وقام بالتعليق على المباريات محمد الغياتي وناصر ابو طالب.

وقام بتحكيم المباريات محمد حسن، أحمد صالح للمجموعة الأولى، وحكام المجموعة الثانية وائل فرحان ومحمود الغزالي.

وحضر الافتتاح المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المحاسب عبد المحسن خلف العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب.