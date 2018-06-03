عاجل.. رابط جديد نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة البحيرة





تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، رابط جديد موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، لنتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة البحيرة، لطلاب الصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني، ومن المتوقع أن تعتمد محافظ البحيرة نادية عبده، النتيجة صباح اليوم الأحد، على ان تظهر رسميًا ظهر اليوم.



