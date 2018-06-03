ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. رابط جديد نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة البحيرة

الأحد 03/يونيو/2018 - 03:09 ص
عاجل.. رابط جديد نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة البحيرة
نتيجة الشهادة الإعدادية
طباعة
 

تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، رابط جديد موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، لنتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة البحيرة، لطلاب الصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني، ومن المتوقع أن تعتمد محافظ البحيرة نادية عبده، النتيجة صباح اليوم الأحد، على ان تظهر رسميًا ظهر اليوم.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بـ"رقم الجلوس" بمحافظة البحيرة اضغط هنا
المزيد عن: نتيجة الشهادة الأعدادية نتيجة الاعدادية محافظة البحيرة رقم جلوس رقم الجلوس رابط سريع رابط جديد الشهادة الاعدادية 2018 البحيرة اخبار البحيرة أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
1
x
02:00
0
إسكوتلندا - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
16:00
-
كرواتيا - أساسي
بيرو - أساسي
-
x
20:00
-
السعودية - أساسي
أسبانيا - أساسي
-
x
21:00
-
سويسرا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/3/2018 4:20:03 AM