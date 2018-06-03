بالصور.. ختام دورة البلوتكس بملعب الإسكندرية بحضور قيادات ونجوم الثغر

اختتمت مساء السبت، فعاليات دورة الكرة الشراب (البلوتكس) التي ينظمها ستاد الإسكندرية تحت إشراف شريف سعد مدير عام الاستاد على ملعب الخماسي.

وقد حصد فريق حبشي رجب اللقب عقب الفوز بالمباراة النهائية على فريق ناصر فرحات بنتيجة ٣/٤.

وقد قام مدير الاستاد بتكريم قيادات الإسكندرية على هامش الحفل بين شوطي المباراة النهائية وهم محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري وعز يشار حلمي رئيس نادي فاركو تسلمها نيابة عنه محمد حليمو مدير الكرة بالنادي ورضا عرابي مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية وسيد سمرة رئيس نادي أصحاب الجياد والداعية الإسلامي محمد أبوالخير وممثل المنطقة الشمالية العسكرية عبده حسن وحرم الراحل بوبو نجم الاتحاد السكندري السابق ورئيس مجلس إدارة مركز شباب الظاهرية ومندوب الاتحاد المصري للجامعات.

وعقب اللقاء الختامي تم تكريم الراحل السيد الفلكي مؤسس دورة الفلكي للكرة البلوتكس تسلم الجائزة نيابة عنه شقيقه الحكم السابق عادل الفلكي بالإضافة إلى اللجنة المنظمة ولجنة حكام البطولة واللجنة الإعلامية.

شهد اللقاء الختامي حضور نجوم الثغر القدامى الجارم وهاني سرور من الاتحاد السكندري ومحمد الكأس ونبيل الدقاق وأحمد كيبر ومحمد حليمو وأحمد كنص وشعبان رشاد من الأوليمبي وعمرو برجاس المدير التنفيذي لنادي فاركو.