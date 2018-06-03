أوركسترا النور والأمل فى سهرات الأوبرا الرمضانية
الأحد 03/يونيو/2018 - 02:57 ص
أحمد رمضان متولي
في إطار السهرات الرمضانية التى تقيمها دار الأوبرا برئاسه الدكتور مجدي صابر تقدم أوركسترا النور والأمل بقياده المايسترو محمد سعد باشا حفلًا في التاسعة والنصف مساء الإثنين ٤ يونيو الموافق التاسع عشر من رمضان، بالمسرح الصغير يتضمن باقه منوعة من أشهر المؤلفات العالمية والمصرية منها رقصات مجرية رقم ٥ لبرامز، رقصه روسية وصينية لتشايكوفسكي، رقصه السيف لخاتشاتوريان، ملك الجبل لجريج، يمامه حلوه وإيه العباره لأبو بكر خيرت ومارش تركى لموتسارت.
الجدير بالذكر أنه تعاق على قيادة اوركسترا النور والأمل أشهر قائدي الفرق منهم أندريه رايدر، أحمد ابو العيد، على عثمان ومؤخرًا محمد سعد باشا ويعد الأوركسترا الفرقة الوحيدة في العالم التى تتكون من نساء كفيفات نجحن فى العزف دون قراءه المدونات الموسيقية وقد قام الأوركسترا بالكثير من الجولات الفنية التى لاقت نجاحًا جماهيريًا وإعلاميًا كبيرًا فعزفوا فى أشهر قاعات الموسيقى فى النمسا، أسبانيا، ألمانيا، إنجلترا، السويد، الأردن والكويت كما عزفوا فى بلده كوفري بفرنسا مسقط راس لويس برايل مخترع كتابة برايل للمكفوفين.
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