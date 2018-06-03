أوركسترا النور والأمل فى سهرات الأوبرا الرمضانية

في إطار السهرات الرمضانية التى تقيمها دار الأوبرا برئاسه الدكتور مجدي صابر تقدم أوركسترا النور والأمل بقياده المايسترو محمد سعد باشا حفلًا في التاسعة والنصف مساء الإثنين ٤ يونيو الموافق التاسع عشر من رمضان، بالمسرح الصغير يتضمن باقه منوعة من أشهر المؤلفات العالمية والمصرية منها رقصات مجرية رقم ٥ لبرامز، رقصه روسية وصينية لتشايكوفسكي، رقصه السيف لخاتشاتوريان، ملك الجبل لجريج، يمامه حلوه وإيه العباره لأبو بكر خيرت ومارش تركى لموتسارت.



