شاهد.. لحظة دخول الجيش الليبي إلى درنة لإنهاء سيطرة الإرهابيين (فيديو)



كان الجيش الليبي قد أطلق منذ أيام عملية عسكرية لاستعادة المدينة من سيطرة الجماعات المسلحة، وألقى سلاح الجو الليبي منشورات على المدينة طالب فيها المسلحين بتسليم أنفسهم، وعدم مواجهة سلطات الدولة.



وقالت القوات المسلحة في بيانها: "إن من يسلم نفسه من الجماعات الإرهابية، سيحظى بمحاكمة عادلة، ولن يكون مصيره مثل المقبوض عليه متلبسا بحمل السلاح، ومقاومة القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، والانتماء للعصابات الإرهابية المارقة".



وقام الجيش بالسيطرة على المداخل الغربية للمدينة، ودخلها من هذه النطقة واشتبك مع المسلحين من الجماعات الإرهابية.





بث الجيش الوطني الليبي، لحظة دخول رجال القوات المسلحة إلى مدينة درنة، وسط فرحة الأهالي من السكان، بتخليص المدينة من قبضة الجماعات الإرهابية.