اليوم.. 656 ألف طالب يخوضون امتحانات الثانوية في اللغة العربية والتربية الدينية

تنطلق اليوم الأحد الموافق 3 يونيو امتحانات الثانوية العامة، حيث يبدأ الطلاب اليوم بإمتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، فى 1777 لجنة على مستوي جمهورية مصر العربية، ويصل إجمالى عدد الطلاب المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، (656343)، بخلاف طلاب المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).



وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن لجان الثانوية ستفتح أبوابها للطلاب اليوم الأحد الموافق 3 يونيو في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، مشيرًا في تصريح خاص لـ"الفجر"، إلى أن الوزارة على أتم استعداد لخوض ماراثون امتحانات الثانوية العامة.



فيما قالت مصادر مسؤولة بالديوان، إنه يوجد 29 غرفة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة على مستوى محافظات مصر، وتكون أبرزهم غرفة العمليات المركزية بالديوان، والتي تبدأ عملها في تمام الساعة السابعة صباحًا اليوم الأحد، إضافة إلى غرفة عمليات اتحاد الطلاب.



وأضافت المصادر، أن الدكتور رضا حجازي رئيس الثانوية، سيكون متواجدًا في الغرفة الرئيسية لمتابعة الامتحانات أولًا بأول، والتواصل المستمر مع باقي الغرف على مستوى المحافظات.



وتابعت المصادر، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيعمل جولة اليوم، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية بالثانوية العامة.

