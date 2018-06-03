نائب: قناة "الجزيرة" تحاول إظهار أسامة بن لادن كبطل



وأضاف "إسماعيل"، في تصريحات تلفزيونية، السبت، أنه لا بد من توجيه الدراما، وحتى الإعلانات، لكي نستطيع بناء الإنسان المصري، وبناء الشخصية المصرية والحفاظ على شباب مصر.



قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن قناة الجزيرة القطرية، تحاول إبراز أسامة بن لادن كبطل، وتقوم بإظهاره على أنه الأب الروحي للشباب.