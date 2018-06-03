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شاهد بث مباشر لمسلسل"عوالم خفية"علي قناة سي بي سي دراما HD

الأحد 03/يونيو/2018 - 01:18 ص
شاهد بث مباشر لمسلسلعوالم خفيةعلي قناة سي بي سي دراما HD
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يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "عوالم خفية" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

 

"عوالم خفية" بطولة عادل إمام، صلاح عبدالله، فتحي عبدالوهاب، بشرى، وتدور الأحداث حول كاتب صحفي وروائي شهير، يرتبط بعائلته جدًا ويحب قضاء وقت كبير معهم، تقع في يد هذا الكاتب عدد من الوثائق الهامة والتي ترتبط بخيانة وفساد لعدد من المسؤولين في الدولة، مما يدفعه لنشر هذه الوثائق وهو ما يدخله في أزمات ومشاكل كبيرة، قد تعرض حياته وحياة أسرته للخطر.

 

 

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