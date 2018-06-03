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بالصور.. الترسانة يتعاقد مع 8 لاعبين استعدادا للممتاز "ب"

الأحد 03/يونيو/2018 - 02:14 ص
بالصور.. الترسانة يتعاقد مع 8 لاعبين استعدادا للممتاز ب
الترسانة
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رأفت أمين
 

عقد مجلس إدارة الترسانة، مؤتمرا صحفيا، أمس السبت، للإعلان عن اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

 

وشملت قائمة الصفقات كلاً من هارون إسماعيل ومحمد فوزي وإيهاب فؤاد ثلاثي بلدية المحلة، وحسين حلمي وحمادة جلال ثنائي طنطا وإيهاب ريان ظهير أيمن اتحاد الشرطة ومهاب ياسر لاعب وسط المنيا وعماد حلمي مدافع حرس الحدود.

 

وشهد المؤتمر حضور طارق حسانين رئيس نادي الترسانة، وأحمد كشري المدير الفني، وراجح وهبة نائب رئيس النادي، وأحمد الوليد عضو مجلس الإدارة.

 

بالصور.. الترسانة يتعاقد مع 8 لاعبين استعدادا للممتاز "ب"
بالصور.. الترسانة يتعاقد مع 8 لاعبين استعدادا للممتاز "ب"
بالصور.. الترسانة يتعاقد مع 8 لاعبين استعدادا للممتاز "ب"
بالصور.. الترسانة يتعاقد مع 8 لاعبين استعدادا للممتاز "ب"
بالصور.. الترسانة يتعاقد مع 8 لاعبين استعدادا للممتاز "ب"
المزيد عن: مظاليم مجلس إدارة الترسانة رياضة الترسانة الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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