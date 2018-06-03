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أوروجواي تعلن قائمتها النهائية استعدادا للمونديال

الأحد 03/يونيو/2018 - 02:08 ص
أوروجواي تعلن قائمتها النهائية استعدادا للمونديال
منتخب أوروجواي
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أ ش أ
 

أعلنت أوروجواي قائمتها النهائية المشاركة في كأس العالم 2018 وتضم 26 لاعبا ، وذلك بعد استبعاد 3 لاعبين من القائمة الأولية.

 

وتضمنت القائمة النهائية فى حراسة المرمى فيرناندو موسليرا، مارتن سيلفا ، مارتن كامبانيا، وفى خط الدفاع دييجو جودين، سباستيان كواتس ، خوسيه ماريا خيمينيز ، ماكسيمليانو بيريرا ،جاستون سيلفا ، مارتن كاسيريس ، جيليرمو فاريلا.

 

وتضمنت فى خط الوسط كلا من ناهيتان نانديز ، لوكاس توريرا ، ماتياس فيسينو ، رودريجو بينتاكور، كارلوس سانشيز، جيورجيان دي أراسكايتا، دييجو لاكسلات ، كريستيان رودريجز.

 

وفى خط الهجوم جوناثان يوريتافيسكايا، لويس سواريز، إدينسون كافاني، كريستيان سوتاني، ماكسيمليانو جوميز.

 

يشار إلى أن أوروجواي تلعب بالمونديال في مجموعة تضم مصر وروسيا والسعودية.

 

 

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