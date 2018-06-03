أوروجواي تعلن قائمتها النهائية استعدادا للمونديال
أعلنت أوروجواي قائمتها النهائية المشاركة في كأس العالم 2018 وتضم 26 لاعبا ، وذلك بعد استبعاد 3 لاعبين من القائمة الأولية.
وتضمنت القائمة النهائية فى حراسة المرمى فيرناندو موسليرا،
مارتن سيلفا ، مارتن كامبانيا، وفى خط الدفاع دييجو جودين، سباستيان كواتس ، خوسيه
ماريا خيمينيز ، ماكسيمليانو بيريرا ،جاستون سيلفا ، مارتن كاسيريس ، جيليرمو فاريلا.
وتضمنت فى خط الوسط كلا من ناهيتان نانديز ، لوكاس توريرا
، ماتياس فيسينو ، رودريجو بينتاكور، كارلوس سانشيز، جيورجيان دي أراسكايتا، دييجو
لاكسلات ، كريستيان رودريجز.
وفى خط الهجوم جوناثان يوريتافيسكايا، لويس سواريز، إدينسون
كافاني، كريستيان سوتاني، ماكسيمليانو جوميز.
يشار إلى أن أوروجواي تلعب بالمونديال في مجموعة تضم مصر
وروسيا والسعودية.