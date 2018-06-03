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شاهد.. بث مباشر لمسلسل"نسر الصعيد" HD

الأحد 03/يونيو/2018 - 02:48 ص
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مريم الشريف
 

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة البث المباشر لمسلسل "نسر الصعيد" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

"نسر الصعيد" بطولة الفنان محمد رمضان، وفاء عامر، درة، عائشة بن أحمد، سيد رجب، وعايدة رياض، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج العدل جروب.

والعمل يدور حول الضابط "زين القناوي" والذى يجسده الفنان محمد رمضان، الذى يتورط في جريمة قتل بتحريض من السجناء من "هتلر" والذى يجسده الفنان سيد رجب، انتقامًا من "زين" بسبب إلقاءه القبض على نجله واتهامه بقتل خادمته، حيث اتهم السجناء "زين" بأنه قتل سجين بينهم.


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