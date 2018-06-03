الممثل البريطاني بنديكت كومبرباتش ينقذ دراجا من لصوص في لندن

أصبح الممثل البريطاني بنديكت كومبرباتش بطلا في العالم الواقعي بعد أن أبعد أربعة لصوص هاجموا دراجا في العاصمة لندن.

ويشتهر كومبرباتش بتجسيد شخصية شارلوك هولمز في مسلسل بريطاني وبشخصية البطل الخارق دكتور سترينج في أفلام مارفل السينمائية.





وذكرت صحيفة (ذا صن) أن كومبرباتش (41 عاما) قفز من السيارة الأجرة التي كان يستقلها وركض لمساعدة الرجل الذي يعمل في توصيل الوجبات إلى المنازل لصالح شركة دليفروو بعد أن أحاط به اللصوص.





وقال مانويل دياس سائق الأوبر الذي كان يقل كومبرباتش للصحيفة ”الدراج كان محظوظا فبنديكت بطل خارق... كان شجاعا وناكرا للذات. لو لم يتدخل لكان الرجل تعرض لإصابة خطيرة“.





ووقعت محاولة السرقة في مارليبون هاي ستريت وهو يقع بالقرب من منزل هولمز في القصص الخيالية في بيكر ستريت.





وقالت شرطة لندن في بيان ”أحد المهاجمين حاول انتزاع دراجة الضحية... تلقى لكمة في الوجه وضربة على الرأس وضربة أخرى بخوذته“ مضيفة أن الواقعة حدثت في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي.





وأضاف البيان ”لم يرد بلاغ عن سرقة شيء ولم يتطلب الأمر نقل الضحية لتلقي علاج في المستشفى. كما لم يعتقل أي فرد“.





وقال دياس إن الممثل ركض نحو المهاجمين وجذبهم بعيدا وهو يصرخ ”أتركوه وشأنه“ قبل أن يفروا.





وقال كومبرباتش للصحيفة إنه ليس بطلا. ونقلت عنه الصحيفة قوله ”فعلت ذلك لأن.. هذا ما علي أن أفعل“.