عاجل.. إبراهيموفيتش يهاجم راموس بسبب محمد صلاح

شن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، ولوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، هجومًا عنيفًا، على سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني لتعمده إصابة الدولي المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغرد إبراهيموفيتش على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" لو فعل راموس معي ذلك لكان الآن في المستشفى ( يقصد لقطة محمد صلاح )".

ليرد عليه راموس قائلًا :" هذا لن يحصل أبداً لأنك ولا مرة لعبت نهائي الأبطال".

وكان راموس قد تعمد إصابة صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي فاز به ريال مدريد بنتيجة 3-1.