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مع بدء العد التنازلي لسباق أفلام العيد.. محمد إمام ينشر لقطات جديدة من "ليلة هنا وسرور"

الأحد 03/يونيو/2018 - 01:43 ص
مع بدء العد التنازلي لسباق أفلام العيد.. محمد إمام ينشر لقطات جديدة من ليلة هنا وسرور
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الفجر الفني
 


نشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" لقطات جديدة من فيلمه ليلة هنا وسرور المرتقب عرضه في عيد الفطر المبارك.

"ليلة هنا وسرور" بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وإنتاج شركة سينرجى تامر مرسي.

 

وتدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى "سرور"، وحبيبته وتدعى "هنا" وهى الفنانة ياسمين صبرى، ويقع فى عصابة ما، ويضطر للهرب، ويلتقى رئيس العصابة والذى يجسده الفنان فاروق الفيشاوى، وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوي.



مع بدء العد التنازلي لسباق أفلام العيد.. محمد إمام ينشر لقطات جديدة من "ليلة هنا وسرور"
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